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Пять человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

27 Декабря 2021 08:50
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Пять человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаев летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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По информации Минздрава, за 25 декабря зарегистрировано три летальных исхода при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и два смертельных случая при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса).

Опубликованы также данные в разрезе регионов.


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#Коронавирус в РК  
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