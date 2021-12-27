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Пять человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
27 Декабря 2021 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаев летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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По информации Минздрава, за 25 декабря зарегистрировано три летальных исхода при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и два смертельных случая при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса).
Опубликованы также данные в разрезе регионов.
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