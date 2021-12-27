Пять человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаев летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

По информации Минздрава, за 25 декабря зарегистрировано три летальных исхода при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и два смертельных случая при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса).

Опубликованы также данные в разрезе регионов.