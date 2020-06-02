Пять человек с коронавирусом в Актобе в тяжелом состоянии
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – О новых шести случаях коронавирусной инфекции, зарегистрированных за сутки рассказал на брифинге руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За сутки было выявлено 6 человек с КВИ, из них двое выявлены в результате плановой проверки, остальные 4 были ранее в контакте. Они обратились в лечебные учреждения с признаками ОРВИ, затем в ходе проверки у них было выявлена инфекция. Все госпитализированы в инфекционный стационар», - сказал руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев.
В целом эпидситуация в регионе стабильная, на сегодняшний день зарегистрировано 349 случаев КВИ, из них 277 человек выздоровели.
«Всего по региону было выявлено 349 случаев КВИ, из них 277 человек выписаны в связи с выздоровлением. 72 человека продолжают лечение в стационарах, из них 5 человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации, в том числе два человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии», - сказал А.Калиев.
Среди заболевших 34 детей, из которых 25 выздоровели, 9 продолжают лечение.
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