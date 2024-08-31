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    13:08, 31 Август 2024 | GMT +6

    Пять человек ранены при вооруженном нападении на больницу в Стамбуле

    Пять человек ранены при вооруженном нападении на больницу в Стамбуле
    Фото: İHA

    Пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения на отделение скорой помощи больницы в Стамбуле. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на TRT Haber.

    Инцидент произошел в районе Бахчелиэвлер в европейской части города. Не установленные пока злоумышленники открыли огонь по находившимся в отделении людям.

    - Ранены полицейский, представитель жандармерии, сотрудник охранной фирмы и двое гражданских лиц, - отмечает телеканал. 

    По данным медиков, состояние здоровья пострадавших опасений не вызывает.

    На месте происшествия найдена машина, которую бросили нападавшие. Полиция ведет их поиски.

    Теги:
    Турция Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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