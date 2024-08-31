Пять человек ранены при вооруженном нападении на больницу в Стамбуле

Пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения на отделение скорой помощи больницы в Стамбуле. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на TRT Haber.

Инцидент произошел в районе Бахчелиэвлер в европейской части города. Не установленные пока злоумышленники открыли огонь по находившимся в отделении людям.

- Ранены полицейский, представитель жандармерии, сотрудник охранной фирмы и двое гражданских лиц, - отмечает телеканал.

По данным медиков, состояние здоровья пострадавших опасений не вызывает.

На месте происшествия найдена машина, которую бросили нападавшие. Полиция ведет их поиски.