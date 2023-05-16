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Пять человек признаны виновными в краже драгоценностей на 100 млн евро в Дрездене

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2023, 19:42
Пять человек признаны виновными в краже драгоценностей на 100 млн евро в Дрездене Фото: GETTY IMAGES

ДРЕЗДЕН. КАЗИНФОРМ - Суд в Германии признал пятерых человек виновными в дерзком ограблении, совершенном в Дрездене в 2019 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

Тогда банда ворвалась в городской музей Дрездена и вынесла оттуда хранившиеся в нем редчайшие ценности на сумму в 113 млн евро.

Полиции удалось найти большую часть похищенного, включая инкрутсированный бриллиантами меч. В то же время есть опасения, что остальная часть похищенного может быть утрачена навсегда.

Всем обвиняемым, входящим в знаменитую в Германии семейную криминальную сеть, грозит от четырех до шести лет тюрьмы.

После расследования, длившегося целый год, полиция произвела первые аресты. Все подсудимые - члены так называемого «клана Реммо». В Германии существует несколько «кланов» - семейных сетей с арабскими корнями, ответственных за крупные организованные преступления, в том числе за налет на универмаг и ограбление банка.

Один из дрезденских грабителей ранее был осужден за кражу гигантской золотой монеты весом 100 кг из берлинского музея Боде в 2017 году. Монета так и не была найдена и, как полагают, ее переплавили на металл.

«Есть люди, которые крадут произведения искусства из страсти к искусству, но в данном случае все было наоборот, - сказал генеральный директор Дрезденских государственных художественных коллекций Марион Акерманн. - Они не имели ни малейшего представления о том, что они похитили».

Дрезденскую сокровищницу Grünes Gewölbe («Зеленые своды»), где хранится самая большая в Европе коллекция ювелирных изделий и драгоценностей, ограбили в 2019 году. Это было крупнейшее ограбление ювелирных хранилищ в современной истории.

Однако трое арестованных признались в краже и согласились разгласить местонахождение награбленного в обмен на более мягкие приговоры в рамках сделки с прокурорами.

В общей сложности на свое место в музее вернулся 31 предмет, однако некоторые ценности по-прежнему числятся пропавшими, включая очень редкий алмаз под названием «Белый камень Саксонии».


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