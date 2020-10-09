Пять человек пострадало и трое госпитализированы в результате митинга в Бишкеке

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Национальный госпиталь поступили пять пострадавших во время митинга на площади Ала-Тоо. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Минздрава КР, передает МИА «Казинформ».

Уточняется, что двое получили помощь амбулаторно, троих госпитализировали в состоянии средней тяжести. В Минздраве сообщили, что кандидат в депутаты от партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев также госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Отметим, что на площади Ала-Тоо произошла стычка сторонников между митингующими, поддерживающими разных политиков.

Напомним, 5 октября в Бишкеке на площадь Ала-Тоо вышли митингующие, которые потребовали не признавать итоги парламентских выборов, состоявшиеся в Кыргызстане 4 октября. Протестующие освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из ГКНБ. Президент Кыргызстана призвал к благоразумию все политические силы страны. ЦИК Кыргызстана признала недействительными итоги парламентских выборов. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, выступил с обращением по ситуации в стране.