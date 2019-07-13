Пять человек пострадали во время забега быков в Испании

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Пять человек госпитализированы в связи с травмами, полученными на седьмой день забега быков на ежегодном фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона в субботу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Каждое утро тысячи людей, одетые в традиционные сорочки белого цвета, приходят на узкие улочки города, чтобы принять участие в многовековой традиции забега с быками. Сан-Фермин в этом году проходит в Памплоне с 7 по 14 июля.

Длина забега - 875 метров. Люди бегут по извилистым улицам и переулкам рядом с полдюжиной специально разведенных агрессивных быков, пытаясь уклониться от их рогов и копыт.

Красный Крест сообщил, что на этот раз никто не пострадал от бычьих рогов. Двое получили травмы руки после падения, двое других - ушибы головы, еще один человек получил травму грудной клетки.

Быков, участвовавших в забеге, убивают позже в тот же день.









Фото: ТАСС/Zuma