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Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
16 Июня 2023, 22:21
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Столкновение такси, в котором находились дети, с другим автомобилем произошло на жамбылском участке трассы Западная Европа - Западный Китай. Очевидец дорожно-транспортного происшествия обратился к водителям такси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в ночное время на 224 километре автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай, на Кордайском перевале, в ДТП пострадали 5 пассажиров автомашины марки «Toyota», среди которых находились дети. С различными телесными повреждениями пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение ЦРБ села Кордай.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 части 2 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены необходимые экспертизы.

На официальный сайт департамента полиции Жамбылской области и блог руководителя генерал-майора полиции Арманбека Баймурзина ежедневно поступают различные обращения, рассказали в правоохранительном ведомстве. На этот раз в отдел внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции поступило письмо-обращение от жителя Жамбылской области к участникам дорожного движения, в частности к лицам, осуществляющим пассажирские перевозки.

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По рассказу обратившегося, он стал свидетелем ДТП, в котором пострадали дети. На его глазах автотранспорт, перевозивший пассажиров, совершил столкновение с задней частью попутно следовавшей машины.

Невольно став очевидцем дорожно-транспортного происшествия, мужчина в социальной сети обратился к водителям такси.

«Что происходит! Водители из-за денег не ценят жизнь своих пассажиров. Куда вы так спешите? На смерть? Я прошу вас, не нарушайте Правила дорожного движения, отдыхайте перед выездом в дорогу. Каждого ждут дома близкие и родные. Нельзя играть с жизнями!», - призвал автор.


Жамбылская область   ДТП   Происшествия   Транспорт   Регионы Казахстана  
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