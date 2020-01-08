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Пять человек пострадали в ДТП в Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пять человек пострадали в аварии в Актау. Дорожный инцидент произошел 7 января в 30 микрорайоне, передает lada.kz.
По данным управления здравоохранения Мангистауской области, в ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок.
«Пять пострадавших с места аварии были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Двоих после оказания медицинской помощи отпустили домой. У всех пострадавших врачи диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. Ребенок девяти лет доставлен в областную многопрофильную детскую больницу», - рассказали в управлении здравоохранения.
По информации очевидцев, произошло столкновение двух автомобилей - Kia Sportage и Тоуота Land Cruiser 200. В результате столкновения автомобиль марки Тоуота Land Cruiser 200 вылетел с дороги и перевернулся.
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