Пять человек пострадали при столкновении машины с грузовиком в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Машина с пассажирами въехала под фуру в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла по улице Монке би, не доезжая улицы Момышулы.

«8 сентября около 17.00 часов водитель С., управляя автомашиной марки ВАЗ, следуя по улице Монке би в западном направлении, допустил наезд на стоящую грузовую автомашину марки Sinotruck, водитель которой находился в трезвом состоянии. В результате ДТП 5 пассажиров автомашины ВАЗ получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в 7 городскую клиническую больницу. Материал находится в производстве УП Алатауского района», - информировали в управлении дознания ДП города Алматы.