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    12:54, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пять человек пострадали при столкновении машины с грузовиком в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Машина с пассажирами въехала под фуру в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Авария произошла по улице Монке би, не доезжая улицы Момышулы.

    «8 сентября около 17.00 часов водитель С., управляя автомашиной марки ВАЗ, следуя по улице Монке би в западном направлении, допустил наезд на стоящую грузовую автомашину марки Sinotruck, водитель которой находился в трезвом состоянии. В результате ДТП 5 пассажиров автомашины ВАЗ получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в 7 городскую клиническую больницу. Материал находится в производстве УП Алатауского района», - информировали в управлении дознания ДП города Алматы.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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