-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:04
-
-
-
-
Пять человек пострадали при столкновении автомобилей в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Пять человек пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.
ДТП произошло 17 ноября в 18:20. Столкновение автомобилей произошло на дороге, соединяющей Деркул и Зачаганск. Столкнулись авто марки «ВАЗ-2115» и «Lada Granta».
В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что водитель ВАЗа не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Lada».
«В результате лобового столкновения машин пострадали пятеро человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить обстоятельства и причины произошедшей аварии», - дополнили в пресс-службе ведомства.
Досудебное расследование ведется по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
После столкновения автомобилей образовалась километровая пробка на дороге.
В пресс-службе ДЧС ЗКО пояснили, что спасатели извлекли зажатого водителя ВАЗа и передали его бригаде скорой медицинской помощи. О состоянии пострадавших, в управлении здравоохранения ЗКО пообещали сообщить позже.
- Древние артефакты Тараза увидели жители Туркестана
- Оказать максимальную помощь семьям погибших при взрыве газа поручил аким Акмолинской области
- Землетрясение произошло в 396 км от Алматы
- Ограничение движения введено на одной из трасс Карагандинской области
- 28 жителей Тараза обратились за медицинской помощью из-за урагана
- 22 бригады электриков восстанавливают линии электроснабжения в Таразе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана