Пять человек пострадали после лобового столкновения легковушек в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по улице Жандосова западнее улицы Алтынсарина произошло лобовое столкновение двух легковушек, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места событий.

Со слов очевидцев, водитель Mercedes таксовал, ехал на запад по улице Жандосова, где взял двух пассажиров. В восточном направлении по улице Жандосова ехал Ford Focus, водитель которого по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Mercedes, который от удара перелетел на другую сторону дороги и оказался в арыке.

Изначально было известно о трех пострадавших - водителе и двух пассажиров из Mercedes. Позднее на место ДТП приехал родственник водителя Ford Focus, который пояснил, что в машине ехали еще два человека, которые отправились в больницу своим ходом.









