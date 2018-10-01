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Пять человек пострадали после лобового столкновения легковушек в Алматы

21 Октября 2018 10:44 112
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Пять человек пострадали после лобового столкновения легковушек в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по улице Жандосова западнее улицы Алтынсарина произошло лобовое столкновение двух легковушек, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места событий.

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Со слов очевидцев, водитель Mercedes таксовал, ехал на запад по улице Жандосова, где взял двух пассажиров. В восточном направлении по улице Жандосова ехал Ford Focus, водитель которого по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Mercedes, который от удара перелетел на другую сторону дороги и оказался в арыке.

Изначально было известно о трех пострадавших - водителе и двух пассажиров из Mercedes. Позднее на место ДТП приехал родственник водителя Ford Focus, который пояснил, что в машине ехали еще два человека, которые отправились в больницу своим ходом.



Пять человек пострадали после лобового столкновения легковушек в Алматы 
Пять человек пострадали после лобового столкновения легковушек в Алматы 

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Ключевые слова: ДТП, Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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