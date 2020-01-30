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Пять человек пострадали от взрыва газового баллона в Темиртау

30 Января 2020 14:53
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Пять человек пострадали от взрыва газового баллона в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Темиртау в киоске возле рынка после взрыва газового баллона произошел пожар, пострадали пять человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Темиртау 30 января в 11.46 на линию «101» поступило сообщение о горящем киоске в 6-м микрорайоне, вблизи дома 24/2.

«По прибытии обнаружено горение открытым пламенем на площади 7,5 кв. м торгово-автомобильного прицепа, установленного вблизи главного корпуса центрального рынка. В результате взрыва газо-воздушной смеси пострадало пять человек, из них четыре женщины и один ребенок», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

«Были госпитализированы пять пострадавших, среди них ребенок 2016 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в ЦБ города Темиртау с термическими ожогами лица, тела и нижних конечностей I, II и III степени. Пострадавшие были перенаправлены в многопрофильную больницу им. проф. Х.Ж. Макажанова», - прокомментировали в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Пожар был ликвидирован в 12 часов 12 минут.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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