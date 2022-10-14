Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости
Пять человек погибло и двое ранены в ходе стрельбы в Северной Каролине
14 Октября 2022, 14:56

Пять человек погибло и двое ранены в ходе стрельбы в Северной Каролине

РОЛИ. КАЗИНФОРМ – По данным полиции, в четверг в американском городе Роли штата Северная Каролина в результате стрельбы погибли пять человек, включая одного полицейского, еще двое ранены, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на ABC News.

Полиция сообщила, что подозреваемый является несовершеннолетним белым мужчиной, который взят под стражу. Мотив преступления будет установлен в ближайшие дни, в настоящее время активной угрозы нет.

По словам лейтенанта полиции Роли Джейсона Борнео, среди пострадавших - раненый офицер, который был выписан из больницы, состояние второго человека остается критическим.

Отмечается, что в связи с инцидентом, по меньшей мере еще троих человек доставили в больницу для оказания помощи. Об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.

Стрельба произошла в районе тропы Нойз-Ривер-Гринуэй, недалеко от бухты Оспри и бухты Бэй-Харбор. Полицейское управление Роли призвало жителей района не покидать свои дома.

В расследовании инцидента в помощь местной полиции подключились государственный дорожный патруль, сотрудники полиции Капитолия штата и специальные агенты правоохранительных органов по борьбе с алкоголизмом.


Фото: abcnews.go.com


Новости по теме
Похороны погибших шахтеров прошли сегодня в Шахтинске
Арабские издатели предлагают объединить в базе данных веб-сайты, нарушающие авторские права
Sharjah International Book Fair: Фрида Кало заговорила на арабском языке
Читайте также
Королевская почта в последний раз выпустила рождественские марки с профилем Елизаветы
Пешеход пострадал при ДТП в Петропавловске
Потенциально опасный для Земли астероид обнаружили астрономы
Тление угольного штыба обнаружено на шахте в Шахтинске
Землетрясение произошло в 33 км на юг от Алматы
Арабские издатели предлагают объединить в базе данных веб-сайты, нарушающие авторские права
Sharjah International Book Fair: Фрида Кало заговорила на арабском языке
Водители автобуса и легковушки устроили драку на дороге в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив