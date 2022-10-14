14 Октября 2022, 14:56

Пять человек погибло и двое ранены в ходе стрельбы в Северной Каролине

РОЛИ. КАЗИНФОРМ – По данным полиции, в четверг в американском городе Роли штата Северная Каролина в результате стрельбы погибли пять человек, включая одного полицейского, еще двое ранены, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на ABC News.

Полиция сообщила, что подозреваемый является несовершеннолетним белым мужчиной, который взят под стражу. Мотив преступления будет установлен в ближайшие дни, в настоящее время активной угрозы нет.

По словам лейтенанта полиции Роли Джейсона Борнео, среди пострадавших - раненый офицер, который был выписан из больницы, состояние второго человека остается критическим.

Отмечается, что в связи с инцидентом, по меньшей мере еще троих человек доставили в больницу для оказания помощи. Об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.

Стрельба произошла в районе тропы Нойз-Ривер-Гринуэй, недалеко от бухты Оспри и бухты Бэй-Харбор. Полицейское управление Роли призвало жителей района не покидать свои дома.

В расследовании инцидента в помощь местной полиции подключились государственный дорожный патруль, сотрудники полиции Капитолия штата и специальные агенты правоохранительных органов по борьбе с алкоголизмом.

Фото: abcnews.go.com