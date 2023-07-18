Пять человек погибли, восемь пострадали при падении самолета в Польше

ВАШАВА. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла в дождливую погоду на территории аэроклуба. По данным польских СМИ, это самая смертоносная авиакатастрофа в стране за последние 9 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

В Польше погибли пятеро, ещё 8 человек, в том числе ребёнок, получили травмы в результате падения небольшого пассажирского самолёта на ангар Варшавского аэроклуба в селе Хрцынно к северу от столицы.

На борту находились трое, выжил лишь один человек. Среди жертв – пилот самолёта.

Незадолго до авиакатастрофы в ангаре от грозы укрылись не менее десяти человек.

По словам представителя пожарной службы, трагедия произошла во время захода на посадку в сложных погодных условиях. Специальная комиссия выясняет обстоятельства случившегося.