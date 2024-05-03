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    14:47, 03 Май 2024 | GMT +6

    Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области

    Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области
    Фото: кадр из видео ДП Карагандинской области

    В Карагандинской области легковушка столкнулась с фурой. Все пять человек в легковом автомобиле погибли на месте, передает корреспонден агентства Kazinform.

    Сегодня, 3 мая в около 10:00 утра на автодороге п. Аксу Аюлы — отд. Аксу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры Renault Magnum и легковой автомашины Toyota Camry. Погибло 5 человек.

    — В результате беспечности одного из водителей погибло пять человек: водитель автомашины «Тойота Камри» и его четверо пассажиров. Водитель грузового транспорта доставлен в медицинское учреждение. Следствием возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. В ходе рассмотрения уголовного дела будут установлены обстоятельства и виновник произошедшего, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Полицейские просят водителей быть внимательными на дорогах. Неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Не допускать превышения скорости, выезда на полосу встречного движения.

    Теги:
    Дороги ДТП Регионы Казахстана Полиция Карагандинская область Видео Происшествия Авто
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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