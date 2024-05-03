Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области

В Карагандинской области легковушка столкнулась с фурой. Все пять человек в легковом автомобиле погибли на месте, передает корреспонден агентства Kazinform.

Сегодня, 3 мая в около 10:00 утра на автодороге п. Аксу Аюлы — отд. Аксу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры Renault Magnum и легковой автомашины Toyota Camry. Погибло 5 человек.

— В результате беспечности одного из водителей погибло пять человек: водитель автомашины «Тойота Камри» и его четверо пассажиров. Водитель грузового транспорта доставлен в медицинское учреждение. Следствием возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. В ходе рассмотрения уголовного дела будут установлены обстоятельства и виновник произошедшего, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Полицейские просят водителей быть внимательными на дорогах. Неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Не допускать превышения скорости, выезда на полосу встречного движения.