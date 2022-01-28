Пять человек погибли в январе на дорогах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали девять аварий, в которых пять человек погибли и 12 получили травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за весь прошлый год на дорогах области погибли 40 человек и 419 были ранены.

«Для предупреждения автоаварий принимается комплекс мер. Регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, прицельно отрабатываются разные линии дорожной безопасности. На аварийно-опасных участках автодорог республиканского значения установлены макеты патрульных автомашин и животных. В населенных пунктах автопатрули приближены к учебным заведениям, к местам скопления граждан. В Петропавловске принята к сведению обеспокоенность педагогов и родителей опасным участком улицы М.Жумабаева, в районе школы-лицея. Теперь в часы пик там организовывается дежурство автопатруля», - рассказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

В зимний период времени риск дорожно-транспортных происшествий возрастает.

«К особой бдительности в дни неблагоприятных погодных условий призываем и убедительно просим жителей и гостей нашей области при поступлении сообщений о штормовом предупреждении не покидать населенные пункты, заранее корректировать свой маршрут движения и неукоснительно соблюдать ПДД», - добавил А.Байматов.