Пять человек погибли в трех ДТП за сутки в Восточном Казахстане

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области за минувшие сутки произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло пять человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Первые два трагических случая произошли неподалеку от города Семея на загородных трассах.

28 октября в 18:15 часов на пригородной автодороге 21-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на перебегавшего дорогу несовершеннолетнего пешехода – 9-летнего мальчика, который в результате полученных травм скончался на месте происшествия. Мальчик был без сопровождения взрослых.

В тот же день, в такое же вечернее время на автодороге по направлению «Семей – Талица» 66-летний водитель автобуса ПАЗ допустил наезд на находящегося на проезжей части 45-летнего мужчину. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Третье же ДТП произошло на автотрассе «Омск – Майкапчагай» в Бескарагайском районе, не доезжая 1 км до Павлодарской области, где водитель автомашины Honda, не справившись с управлением из-за превышения скоростного режима, допустил опрокидывание, вследствие чего, он и двое пассажиров скончались на месте.

«По каждому этому факту начаты досудебные расследования по статье 345 части 3 и 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновник одного из указанных ДТП, в результате которого погиб малолетний ребенок, задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС. Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье пострадавшим. Сейчас в рамках уголовных дел обеспечивается объективное расследование, следственные действия продолжаются, назначены судебные экспертизы», – сказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

