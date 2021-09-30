Пять человек погибли в страшном ДТП в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Нур-Султана сообщили, что в результате страшного ДТП в центре города погибли 5 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 сентября текущего года в 00:34 часов 19-летний водитель автомашины Toyota Camry, следуя ​по мосту через реку Есиль в сторону улицы Сарайшык, не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомашиной Nexıa Ravon под управлением 28-летнего водителя», - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли 5 человек, 1 пострадавший.​ На месте происшествия скончались оба водителя ​ и три ​пассажира. Один пассажир Toyota Camry госпитализирована в тяжёлом состоянии в городскую больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 ч. 4 УК РК. ​ ​

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными на дорогах.