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    10:05, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пять человек погибли в страшном ДТП в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Нур-Султана сообщили, что в результате страшного ДТП в центре города погибли 5 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «30 сентября текущего года в 00:34 часов 19-летний водитель автомашины Toyota Camry, следуя ​по мосту через реку Есиль в сторону улицы Сарайшык, не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомашиной Nexıa Ravon под управлением 28-летнего водителя», - говорится в сообщении.

    В результате ДТП погибли 5 человек, 1 пострадавший.​ На месте происшествия скончались оба водителя ​ и три ​пассажира. Один пассажир Toyota Camry госпитализирована в тяжёлом состоянии в городскую больницу.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 ч. 4 УК РК. ​ ​

    Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными на дорогах.

    Фото из соц сетей

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