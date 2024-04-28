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    09:08, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Пять человек погибли в результате торнадо на юге Китая

    торнадо
    Фото: Freepik

    Пять человек погибли и еще 33 получили травмы в результате торнадо, произошедшего в субботу во второй половине дня в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун в Южном Китае. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

     

    По информации местных властей, торнадо обрушился на волость Чжунлотань в районе городского подчинения Байюнь около 15 часов. Метеостанция в деревне Лянтянь, расположенной примерно в 2,8 км от места возникновения смерча, зарегистрировала максимальный порыв ветра 20,6 м/с.

    Как было установлено в ходе предварительного расследования, проведенного провинциальным метеорологическим управлением, смерч имел 3-й уровень интенсивности — на две отметки ниже 5-го (максимального) — и переместился на расстояние примерно в один километр.

    В ликвидации последствий в зоне бедствия были оперативно задействованы спасатели из городского управления по чрезвычайным ситуациям, сотрудники метеорологической, пожарной, жилищно-строительной и медицинской служб, а также местные жители.

    По состоянию на 22 часов поисково-спасательные работы были в основном завершены. Всех пострадавших доставили в больницу.

    Как уточнили власти, было повреждено 141 производственное здание, обрушений жилых домов нет.

    Теги:
    Погода Китай Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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