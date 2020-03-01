Пять человек погибли в результате аварии на угольной шахте в Китае

КУНЬМИН. КАЗИНФОРМ - В субботу вечером пять человек погибли в результате обвала на угольной шахте в провинции Юньнань на юго-западе Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщили местные власти в воскресенье, авария произошла на шахте «Шугэньтянь» в уезде Лопин в 21:10, когда 22 шахтера находились под землей.

Спасатели извлекли из-под завалов тела пятерых горняков, еще 17 были спасены.

Причины аварии выясняются.