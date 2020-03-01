Новости
Пять человек погибли в результате аварии на угольной шахте в Китае
1 Марта 2020 13:30
Поделиться:
КУНЬМИН. КАЗИНФОРМ - В субботу вечером пять человек погибли в результате обвала на угольной шахте в провинции Юньнань на юго-западе Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.
Новости по темеНовыми именами пополнилась Доска почета шахтерской славы в Экибастузе
Как сообщили местные власти в воскресенье, авария произошла на шахте «Шугэньтянь» в уезде Лопин в 21:10, когда 22 шахтера находились под землей.
Спасатели извлекли из-под завалов тела пятерых горняков, еще 17 были спасены.
Причины аварии выясняются.
Ключевые слова: Происшествия, Китай,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Число погибших от коронавируса в Иране достигло 43
- Массовые мероприятия ограничены во Франции из-за коронавируса
- Ножевые ранения нанесли двум военнослужащим в автобусе в Жезказгане
- Решившего искупаться в зимнем Иртыше мужчину спасли в Павлодаре
- 47 детей с ожогами ротовой полости поступили в карагандинские больницы в прошлом году
- Мужчина пытался сброситься вниз с вышки в Кокшетау
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047