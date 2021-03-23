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    01:25, 23 Март 2021 | GMT +6

    Пять человек погибли в ДТП в Жезказгане

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - На автодороге Жезказган-Сатпаев произошла автокатастрофа, в которой погибли пять человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    22 марта в 00:30 часов на автодороге «Жезказган-Сатпаев» 31-летний водитель автомашины «ВАЗ», не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на кронштейн разделительного ограждения.

    «В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» и его четыре пассажира от полученных травм скончались на месте. По факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Карагандинская область Главная
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