Пять человек погибли в ДТП в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - На автодороге Жезказган-Сатпаев произошла автокатастрофа, в которой погибли пять человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

22 марта в 00:30 часов на автодороге «Жезказган-Сатпаев» 31-летний водитель автомашины «ВАЗ», не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на кронштейн разделительного ограждения.

«В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» и его четыре пассажира от полученных травм скончались на месте. По факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.