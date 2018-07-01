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Пять человек погибли в ДТП в Жанаозене

27 Июля 2018 17:18 266
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Пять человек погибли в ДТП в Жанаозене

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе ДВД Мангистауской области рассказали подробности ночной аварии в Жанаозене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz

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Столкновение автомобилей Lexus и BMW, как сообщили в ведомстве, произошло на автодороге в микрорайоне «Самал» примерно в 04.30 вчера.

«В результате погибли пять человек. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы»2, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Журналисты связались с родственником одной из погибшей в ДТП.

«В каждой машине находилось по три человека. Столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля Lexus пытался проехать на красный свет. Водитель BMW был доставлен в тяжелом состоянии в больницу», - рассказал родственник погибшей 22-летней девушки.

Один пострадавший, как ранее сообщили в больнице Жанаозена, находится в реанимации. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое. В каком автомобиле находился пострадавший мужчина, незвестно.

 

 

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Ключевые слова: Мангистауская область, Происшествия,
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