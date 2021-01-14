Пять человек погибли в ДТП в Кызылординской области: создана комиссия для расследования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК создало комиссию для расследования обстоятельств крупного ДТП, произошедшего на трассе Кызылорда-Кумколь в Кызылординской области, в результате которого погибли пять человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и социальной защиты РК.

13 января т.г. около 14:30 часов на 69 км трассы Кызылорда-Кумколь произошло столкновение автомобиля «Mersedes-Benz sprinter», принадлежавшего АО «СНПС-Айдан Мунай» и автомобиля «Toyota Hilux», принадлежавшего ТОО «СПМК», в результате которого на месте происшествия погибли работник АО «СНПС-Айдан Мунай» и два работника ТОО «СПМК».

С места происшествия службой скорой помощи в городскую больницу отправлены восемь пострадавших работников вышеуказанных компаний, из которых по дороге в больницу скончался работник АО «СНПС-Айдан Мунай», работник ТОО «СПМК» скончался в больнице, работник ТОО «Бастау-S» госпитализирован в реанимационное отделение, работник АО «СНПС-Айдан Мунай» отправлен домой для получения амбулаторного лечения, остальные четыре работника госпитализированы.

Всего в результате ДТП погибли пять человек, шесть получили различные травмы.

Для расследования обстоятельств и причин произошедшего группового несчастного случая распоряжением председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН создана специальная комиссия под председательством главного госинспектора труда Кызылординской области Туреахмета Жолымбетова.

О результатах расследования будет сообщено дополнительно.