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Пять человек погибли в ДТП в Атырауской области

28 Января 2022 22:57
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Пять человек погибли в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

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«28 января около 16:00 на 71 километре трассы сообщением Доссор-Кульсары-Бейнеу столкнулись грузовик MAN, зарегистрированный в Республике Узбекистан, и автомобиль марки «Toyota Camry», принадлежащий жителю Алматинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 4 пассажира автомобиля марки «Toyota Camry» (двое из них несовершеннолетние, прим.ред.) скончались на месте. Полицейские проводят расследование на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

Напомним, недавно три легковушки столкнулись в Атырауской области, один человек скончался.


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#Атырауская область   #ДТП   #Происшествия   #Транспорт   #Регионы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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