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    23:39, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Пять человек погибли в ДТП в Алматинской области

    Пять человек погибли в ДТП в Алматинской области
    Фото: polisia.kz

    Смертельное ДТП произошло на 55 км автодороги Алматы - Оскемен. В дорожной аварии погибли пять человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на POLISIA.KZ.

    Водитель Nissan Primera, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров от полученных травм погибли на месте. Мальчик 12 лет госпитализирован в больницу города Конаева.

    По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

    Теги:
    ДТП Регионы Алматинская область Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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