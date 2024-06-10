23:39, 09 Июнь 2024 | GMT +6
Пять человек погибли в ДТП в Алматинской области
Смертельное ДТП произошло на 55 км автодороги Алматы - Оскемен. В дорожной аварии погибли пять человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на POLISIA.KZ.
Водитель Nissan Primera, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров от полученных травм погибли на месте. Мальчик 12 лет госпитализирован в больницу города Конаева.
По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.