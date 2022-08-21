Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
21 Августа 2022, 21:04
Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

21 августа примерно в 12:30 часов 40-летняя водитель автомашины «Lada Largus», двигаясь со стороны города Кандыагаш в направлении поселка Кенкияк, на 54 км автодороги «Покровка-Жанажол» Темирского района, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание.

В результате ДТП водитель автомашины и три пассажира (один из них ребенок) от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще один пассажир скончался в Центральной районной больнице.

Кроме того, еще пять человек (трое из них несовершеннолетние) были госпитализированы.


Актюбинская область   ДТП   Происшествия   Транспорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами