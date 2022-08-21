Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

21 августа примерно в 12:30 часов 40-летняя водитель автомашины «Lada Largus», двигаясь со стороны города Кандыагаш в направлении поселка Кенкияк, на 54 км автодороги «Покровка-Жанажол» Темирского района, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание.

В результате ДТП водитель автомашины и три пассажира (один из них ребенок) от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще один пассажир скончался в Центральной районной больнице.

Кроме того, еще пять человек (трое из них несовершеннолетние) были госпитализированы.