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Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области
19 Марта 2020 20:42
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на трассе Самара-Шымкент возле поселка Богетсай Хромтауского района Актюбинской области произошла авария, в которой погибли 5 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По предварительным данным полиции, местный житель поселка Богетсай на автомашине «ВАЗ 2112» российского учета выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой автомашиной «Ивеко».
В результате ДТП, все 5 человек, ехавшие в легковой автомашине, в том числе водитель и пассажиры от полученных травм скончались на месте. Водитель грузовой автомашины не пострадал. Начато досудебное расследование.
Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП, Происшествия,
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