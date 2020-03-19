Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на трассе Самара-Шымкент возле поселка Богетсай Хромтауского района Актюбинской области произошла авария, в которой погибли 5 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По предварительным данным полиции, местный житель поселка Богетсай на автомашине «ВАЗ 2112» российского учета выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой автомашиной «Ивеко».

В результате ДТП, все 5 человек, ехавшие в легковой автомашине, в том числе водитель и пассажиры от полученных травм скончались на месте. Водитель грузовой автомашины не пострадал. Начато досудебное расследование.