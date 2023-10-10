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    23:20, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Алматинской области

    Polisia.kz
    Фото: Polisia.kz

    Авария произошла 9 октября на территории Жамбылского района, на автодороге Алматы - Бишкек. На 43 километре 37-летняя женщина, управляя автомашиной Hyundai, выехала на полосу для встречного движения, где допустила столкновение с автобусом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    В результате дорожно-транспортного происшествия, 37-летний водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, а также один пассажир автобуса скончались на месте происшествия.

    - Данный факт зарегистрирован в ОП Жамбылского района по ст.345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного ДТП, - сообщили в полиции.

    Теги:
    ДТП полиция Транспорт Алматинская область Происшествия
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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