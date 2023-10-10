Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Алматинской области
Авария произошла 9 октября на территории Жамбылского района, на автодороге Алматы - Бишкек. На 43 километре 37-летняя женщина, управляя автомашиной Hyundai, выехала на полосу для встречного движения, где допустила столкновение с автобусом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
В результате дорожно-транспортного происшествия, 37-летний водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, а также один пассажир автобуса скончались на месте происшествия.
- Данный факт зарегистрирован в ОП Жамбылского района по ст.345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного ДТП, - сообщили в полиции.