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Пять человек погибли в ДТП на трассе в Кызылординской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Октября 2022, 11:30
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Пятеро погибли и четверо получили ранения в аварии на трассе в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

3 октября на 1573/693 км трассы Самара-Шымкент в Кармакшинском районе Кызылординской области произошла авария с участием автобуса и легковушки.

«По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РК», – сообщили в полиции.

В результате ДТП погибли пять человек, с различными травмами госпитализированы четыре человека. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.


Фото: polisia.kz

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