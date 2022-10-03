Пять человек погибли в ДТП на трассе в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Пятеро погибли и четверо получили ранения в аварии на трассе в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

3 октября на 1573/693 км трассы Самара-Шымкент в Кармакшинском районе Кызылординской области произошла авария с участием автобуса и легковушки.

«По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РК», – сообщили в полиции.

В результате ДТП погибли пять человек, с различными травмами госпитализированы четыре человека. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: polisia.kz