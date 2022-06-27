27 Июня 2022 12:15

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, трагедия произошла 26 июня около 16:00 часов на 31 км трассы республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу.

«Столкнулись автомобили Toyota Hiluxe и Hyundai Tucson. В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Tucson 1985 г.р. и четыре пассажира погибли на месте. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Hiluxe с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу», - сообщили в полиции.

В настоящее время по факту дороже-транспортного происшествия с гибелью людей проводится следствие, добавили в пресс-службе департамента полиции области.