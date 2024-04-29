Смертельное ДТП на трассе в Акмолинской области: пять человек погибли, двое пострадали

Пять человек погибли ночью в ДТП на трассе «Екатеринбург-Алматы» в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, ДТП произошло вблизи села Жалтыр Астраханского района на 1099-м км автодороги «Екатеринбург-Алматы» 28 апреля около 23.51. Столкнулись две автомашины. Автомобилем Mercedes-Benz Е200 управлял 29-летний житель Жаркаинского района, который двигался в направлении города Атбасара. Автомашина марки «ВАЗ-2107» двигалась из села Жаксы в направлении столицы.