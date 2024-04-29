РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:19, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Смертельное ДТП на трассе в Акмолинской области: пять человек погибли, двое пострадали

    ДТП двух машин
    Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

    Пять человек погибли ночью в ДТП на трассе «Екатеринбург-Алматы» в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, ДТП произошло вблизи села Жалтыр Астраханского района на 1099-м км автодороги «Екатеринбург-Алматы» 28 апреля около 23.51. Столкнулись две автомашины. Автомобилем Mercedes-Benz Е200 управлял 29-летний житель Жаркаинского района, который двигался в направлении города Атбасара. Автомашина марки «ВАЗ-2107» двигалась из села Жаксы в направлении столицы.

    - В результате ДТП пять человек погибли на месте происшествия и двое получили травмы различной степени тяжести. По данному факту начато досудебное производство по ст. 345 ч. 4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - поделились в ведомстве.

    Теги:
    ДТП Трассы Атбасар Происшествия Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!