Пять человек погибли в ДТП на трассе Караганда-Астана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

- 9 октября около 15.00 в Осакаровском районе на автодороге Караганда-Астана в 50 км от поселка Осакаровка водитель автомобиля Ford Ranger, двигаясь со стороны города Караганды в направлении города Астаны, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на дорожного рабочего и столкнулся со стоящим грузовым автомобилем Камаз. В результате дорожно-транспортного происшествия рабочий, водитель автомобиля Ford Ranger и трое пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства, от полученных травм скончались на месте, - сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.