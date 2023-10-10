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    18:15, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Пять человек погибли в ДТП на трассе Караганда-Астана

    ДТП
    Фото: ДП Карагандинской области

    Пять человек погибли в ДТП на трассе Караганда-Астана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    - 9 октября около 15.00 в Осакаровском районе на автодороге Караганда-Астана в 50 км от поселка Осакаровка водитель автомобиля Ford Ranger, двигаясь со стороны города Караганды в направлении города Астаны, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на дорожного рабочего и столкнулся со стоящим грузовым автомобилем Камаз. В результате дорожно-транспортного происшествия рабочий, водитель автомобиля Ford Ranger и трое пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства, от полученных травм скончались на месте, - сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.

    По факту ведется досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

    ДТП
    Фото: ДП Карагандинской области

     

    Теги:
    МВД РК Дороги ДТП полиция Карагандинская область Безопасность
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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