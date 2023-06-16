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Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Июня 2023, 16:13
Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО Фото: пресс-служба департамента полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на трассе «Кокшетау – Омск» столкнулись два автомобиля. Погибли пять человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, авария с участием авто марки «Lexus» и «ВАЗ-2104» произошла утром у села Аймак Тайыншинского района.

«Автомашина марки «Lexus» выехала на встречную полосу движения. В результате ДТП пять человек скончались на месте происшествия, в том числа оба водителя. Двоих пострадавших доставили в больницу Кокшетау для оказания медицинской помощи. У водителей произведен забор крови для проведения медицинского освидетельствования. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку», - прокомментировали в пресс-службе.

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Досудебное расследование идет по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Назначены необходимые экспертизы.

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Северо-Казахстанская область   ДТП   Транспорт   Регионы Казахстана   Петропавловск  
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