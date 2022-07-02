Пять человек погибли при землетрясении на юге Ирана

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли и 49 получили ранения в результате землетрясения, произошедшего в ночь на субботу в провинции Хормозган на юге Ирана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство IRNA.

Согласно данным сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло с магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера.

За первым толчком последовали 33 афтершоков, самый мощный из них - магнитудой 6,3 балла. Эпицентр землетрясения располагался в 61 км к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане на глубине 10 км.

Землетрясение разрушило деревню Сайех Хош в провинции Хормозган недалеко от побережья Ормузского пролива. По сообщениям официальных лиц, последний толчок произошел около 08:00 утра, пишет Reuters.

«Люди погибли во время первого землетрясения, во время следующих двух сильных толчков никто не пострадал, поскольку все уже находились вне своих домов», - заявил губернатор города Бендер-Ленгех Фоад Морадзаде.

Представитель службы экстренной помощи Моджтаба Халеди сообщил, что половина из числа пострадавших уже выписаны из больницы. Поисково-спасательные работы завершены.

Представитель оперативной группы по разрешению кризисов на острове Киш пояснил, что землетрясение не повлияло на судоходство и авиарейсы в Персидском заливе.

Как отмечает государственное телевидение Ирана, за последний месяц в западной части Хормозгана произошло 150 землетрясений и толчков. Страну пересекают основные линии геологических разломов, в последние годы Иран пострадал от нескольких разрушительных землетрясений. В 2003 году одно из таких землетрясений с магнитудой 6,6 балла унесло жизни 31 тыс. человек, разрушив древнейший город Бам в провинции Керман.

Фото: irna.ir