Пять человек погибли по вине пьяных водителей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за девять месяцев нетрезвые водители совершили 16 аварий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, по вине пьяных водителей погибли пять человек, ранения получили 22 жителя региона.

Одного из таких любителей нетрезвой езды задержали на днях в Петропавловске. Полицейских вызвал пассажир такси, который почувствовал специфический запах от водителя.

«Патрульные обнаружили автомобиль «Volvo» на улице Горького. Как выяснилось, пассажир заставил водителя остановить машину и забрал у него ключи. Стражи порядка доставили таксиста на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он находится в состоянии опьянения. По решению суда, за управление в нетрезвом виде 48-летний водитель подвергнут административному аресту на 15 суток и на 7 лет лишён права вождения», - сообщили в пресс-службе.

Заместитель начальника управления местной полицейской службы Ал

ександр Розбах отметил, что предотвращению подобных происшествий способствуют рейдовые и оперативно-профилактические мероприятия. С начала года батальон патрульной полиции принял участие в 69 различных ОПМ.

С января на дорогах области выявили 849 водителей, севших за руль после употребления спиртного.