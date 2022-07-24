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Пять человек погибли из-за пожара на фабрике фейерверков в Перу
24 Июля 2022 10:54

Пять человек погибли из-за пожара на фабрике фейерверков в Перу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли при пожаре на фабрике по производству петард в Перу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сообщается, что предприятие работало нелегально. Цех располагался в одном из помещений многоквартирного жилого дома. Мощный взрыв прогремел поздно вечером, когда все его жильцы спали. По данным пожарных, среди погибших есть один ребенок.

Очевидцы сообщают, что возгорание уничтожило все их имущество. Всего в доме проживало три семьи. Что стало причиной трагедии, пока не известно. На месте работают спасатели и пожарные.


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