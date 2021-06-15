Пять человек подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали факт изнасилования 17-летней девушки на территории базы отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, заявление поступило от матери потерпевшей.

«Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3-1 статьи 120 УК РК «Изнасилование» и части 3-1 статьи 121 «Насильственные действия сексуального характера». По подозрению в совершении преступлений в отношении 17-летней девушки задержаны пятеро жителей города Петропавловска в возрасте от 17 до 20 лет, отдыхающие на территории базы отдыха. Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия», - прокомментировали в пресс-службе.

Троих водворили в изолятор временного содержания. В отношении двоих задержанных вопрос о мере пресечения решится по результатам проведения следственных действий.