Пять человек перевернулись на мини-яхте на озере Боровое

КОКШЕТАУ.КАЗИНФОРМ - На озере Боровое пять человек отплыли от берега на мини яхте и перевернулись, передает МИА «Казинформ».

Сегодня, 20 июня 2021 года в 17.45 часов в Бурабайском районе, оз.Бурабай, силами ДЧС спасены и доставлены на берег пять человек, которые отплыли от берега на мини-яхте и перевернулись. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Жертв и пострадавших нет.

«При штормовом ветре нельзя кататься и купаться в озере. Волна может перевернуть ваше судно. Будьте бдительны берегите себя и своих близких», - напомнили в МЧС.