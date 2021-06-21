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    18:53, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    Пять человек перевернулись на мини-яхте на озере Боровое

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    КОКШЕТАУ.КАЗИНФОРМ - На озере Боровое пять человек отплыли от берега на мини яхте и перевернулись, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня, 20 июня 2021 года в 17.45 часов в Бурабайском районе, оз.Бурабай, силами ДЧС спасены и доставлены на берег пять человек, которые отплыли от берега на мини-яхте и перевернулись. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

    Жертв и пострадавших нет.

    «При штормовом ветре нельзя кататься и купаться в озере. Волна может перевернуть ваше судно. Будьте бдительны берегите себя и своих близких», - напомнили в МЧС.


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