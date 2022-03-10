Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Пять человек осудили за изнасилование несовершеннолетней в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
10 Марта 2022, 11:56
Пять человек осудили за изнасилование несовершеннолетней в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области вынесли приговор пяти молодым людям за изнасилование 17-летней девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело рассматривали в закрытом судебном заседании. Судья Сергей Викторенко огласил вводную и результативную части приговора.

На скамье подсудимых пять человек в возрасте от 17 до 21 года. Их осудили по уголовным статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Суд назначил четверым наказание в виде лишения свободы с пребыванием в учреждении максимальной безопасности на срок от 10 до 16 лет. Все они пожизненно лишены права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Одному из подсудимых, являющимся несовершеннолетним, предстоит провести 10 лет колонии средней безопасности для содержания несовершеннолетних. Он лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на два года.

Моральный вред потерпевшей в размере 10 млн тенге взыщут с подсудимых в солидарном порядке.

Суд вынес два частных определения в адрес департамента полиции Северо-Казахстанской области и управления полиции города Петропавловска. Одно из них огласили не в полном объеме, поскольку оно содержит подробности интимной жизни участников процесса. Касается свидетелей по уголовному делу. Второе определение связано с действиями оперуполномоченных при сборе вещественных доказательств. На каждое может быть подана жалоба.

Приговор в отношении пятерых подсудимых не вступил в законную силу.


Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Суды   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных