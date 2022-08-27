27 Августа 2022 09:07

Пять человек одной семьи погибли в ДТП в Карагандинской области

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Супруги и трое несовершеннолетних детей погибли в ДТП на трассе Приозерск-Балхаш. Еще один ребенок находится в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел 26 августа около 23:00 на автодороге Балхаш-Приозерск в 23 км от поселка Гульшат.

«35-летний водитель автомобиля марки «Opel» выехал на закрытую дорогу при наличии предупреждающих знаков, допустил лобовое столкновение с автомобилем марки «Howo» под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП водитель и его 30-летняя супруга, а также трое несовершеннолетних детей скончались на месте происшествия, один ребенок доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.





Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение.