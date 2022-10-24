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Пять человек доставлены в больницу после ДТП в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Октября 2022, 23:02
Пять человек доставлены в больницу после ДТП в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пять человек с травмами различной сложности доставлены в больницу после дорожно-транспортного происшествия в одном из микрорайонов Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Атырау, дорожно-транспортное происшествие произошло в Атырау в микрорайоне Жулдыз. Вечером водитель автомобиля «Toyota Hilux» 1999 года рождения при повороте налево создал аварийную ситуацию для автомобиля «Toyota Ipsum», которым управлял водитель 2002 года рождения. В результате автомобиль «Toyota Ipsum» съехал с дороги и перевернулся. Водитель и четверо пассажиров данного автомобиля с телесными повреждениями различной сложности каретой скорой помощи доставлены в областную клиническую больницу. В настоящее время ведется сбор документов об обстоятельствах ДТП, проводятся следственные действия.

Атырауская область   ДТП   Происшествия  
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