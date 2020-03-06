Пять часов спасали попавшего в септик ребенка в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Пять часов спасали попавшего в септик ребенка в Атырауской области, передает корреспондент МСИА «Казинформ».
«В Макатском районе трехлетний мальчик упал в канализационный колодец, расположенный во дворе частного дома. Отец извлек малыша и попытался привести его в чувства, однако попытки были тщетны. Родители вызвали скорую. Фельдшеры сразу же принялись проводить реанимационные действия. Им удалось восстановить дыхание ребенка, которого доставили в районную больницу. Срочно была проведена госпитализация малыша в реанимационное отделение. Бригаде медиков потребовалось пять часов, чтобы очистить желудок и другие органы ребенка и привести в сознание», - рассказала заместитель главного врача по лечебной части областной станции скорой медицинской помощи Наргиз Баймолдаева.
В настоящее время малыш идет на поправку.
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