Пять часов спасали попавшего в септик ребенка в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Пять часов спасали попавшего в септик ребенка в Атырауской области, передает корреспондент МСИА «Казинформ».

«В Макатском районе трехлетний мальчик упал в канализационный колодец, расположенный во дворе частного дома. Отец извлек малыша и попытался привести его в чувства, однако попытки были тщетны. Родители вызвали скорую. Фельдшеры сразу же принялись проводить реанимационные действия. Им удалось восстановить дыхание ребенка, которого доставили в районную больницу. Срочно была проведена госпитализация малыша в реанимационное отделение. Бригаде медиков потребовалось пять часов, чтобы очистить желудок и другие органы ребенка и привести в сознание», - рассказала заместитель главного врача по лечебной части областной станции скорой медицинской помощи Наргиз Баймолдаева.

В настоящее время малыш идет на поправку.