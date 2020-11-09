Пять блокпостов выставили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске и близлежащем к городу Кызылжарском районе с 00:00 часов 9 ноября начал действовать режим карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ужесточить ограничительные меры решили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Количество инфицированных ежедневно растет. За последние сутки прирост составил 42 человека.

По словам акима города Булата Жумабекова, вокруг города выставили пять блокпостов. Беспрепятственно через них будут проезжать медицинские и аварийные службы, транспорт компаний, от которых зависит жизнеобеспечение города. В акимате Петропавловска создают базу таких предприятий с номерами транспорта и данными сотрудников.

«Весной город делили на шесть секторов, в которых есть все необходимое для жизнеобеспечения. Находитесь именно в этих зонах, не покидайте их. Исключение для тех, кто работает в другом секторе или направляется на лечение», - обратился к петропавловцам Б. Жумабеков.

Жителям старше 65 лет рекомендуется меньше выходить из дома. Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщали, что коронавирус стали чаще выявлять у пожилых людей. Всем горожанам рекомендовали не выходить из дома с 22:00 до 06:00 часов.

Аким Петропавловска обратился к родителям несовершеннолетних с просьбой контролировать перемещение детей по городу. По его словам, большая часть школьников – 15 тысяч человек – учатся в дистанционном режиме, но при этом активно посещают общественные места и часто не соблюдают меры безопасности.

«Меры контроля за соблюдением санитарной безопасности, в том числе ношением масок, социальным дистанцированием, полицейские уже усилили. С 12 октября мониторинговые группы провели более 340 проверок на 286 объектах. Много нарушений санитарных правил выявили. Работа будет продолжаться. Все мероприятия направлены на то, чтобы обезопасить людей», - подчеркнул Б. Жумабеков.