Пять автовладельцев оштрафовали за поддельные госномера в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 30-летний водитель автомобиля марки «Мерседес» ездил с подложными номерами в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Павлодар, на пересечении улиц Камзина-Ломова, сотрудниками патрульной полиции управления полиции Павлодара остановлена автомашина марки «Мерседес-Бенс» с подложными номерами. В отношении 30-летнего водителя составлен административный протокол по статье 590 части 4 КРКоАП «Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Материал об этом случае уже направлен в суд. Полицейские государственные номера изъяли, а машину поместили на специальную штрафную стоянку. Всего в Павлодарской области сотрудники полиции выявили пять водителей, управлявших машинами с подложными или поддельными номерными знаками либо автомобилями, оборудованными с применением устройств и материалов, позволяющих видоизменить или скрыть номера.