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Пять автомобилей скопилось на казахстанско-российской границе

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Мая 2021, 14:07
Пять автомобилей скопилось на казахстанско-российской границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На российском автомобильном пункте пропуска «Маштаково» скопление грузовых автомобильных транспортных средств на территории Российской Федерации составляет 5 единиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

«По состоянию на 24 мая 2021 года на российском автомобильном пункте пропуска «Маштаково» скопление грузовых автомобильных транспортных средств на территории Российской Федерации составляет 5 единиц.

На нейтральной полосе скопление автомобильных транспортных средств отсутствует», - сообщили в Комитете государственных доходов.

На территории Республики Казахстан на автомобильном пункте пропуска «Сырым» очереди на выезд на импорт и экспорт не имеется.

Напомним, 21 мая на российском автомобильном пункте пропуска «Маштаково» наблюдалось скопление грузовых автомобильных транспортных средств на территории Российской Федерации в количестве 365 единиц.


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