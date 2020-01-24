Пять автомобилей с людьми вытащили из снежных заносов спасатели Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аварийно-спасательные работы ДЧС Павлодарской области прошли под Экибастузом и в Баянаульском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«23 января в Экибастузской зоне, в 20 километрах от посёлка Майкаин, силами оперативно-спасательного отряда ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» (два спасателя, одна единица техники «Трэкол») из легкового автомобиля марки «Шкода Йети», оказавшегося в снежном заносе, спасено два человека. Доставлены в Экибастуз, в медицинской помощи не нуждаются», - сообщила пресс-служба ДЧС Павлодарской области журналистам.

В тот же день, в 15 километрах от города Экибастуз два спасателя на «Трэколе» и фельдшер спасли мужчину. Они оказали сельчанину первую медпомощь и доставили его до кареты скорой медицинской помощи. В половину одиннадцатого вечера в Баянаульском районе в возле села Бирлик, на очищенный участок спасатели отбуксировали легковой автомобиль и микроавтобус и, таким образом, спасли 14 человек, в том числе пять детей - в медицинской помощи они не нуждались.

«24 января, в 02.00, в 15 километрах от города Экибастуз в направлении города Павлодар, силами оперативно-спасательного отряда ГУ «СПиАСР» (два спасателя, одна единица техники «Трэкол») на очищенный участок был отбуксирован легковой автомобиль марки «Тойота Камри», в котором находились трое мужчин; в медицинской помощи не нуждались. Двоих мужчин доставили в Экибастуз на спецтранспорте, водитель поехал на извлеченном автомобиле в Павлодар», - добавили в департаменте.

В третьем часу ночи в Баянаульском районе, в четырёх километрах от посёлка Майкаин из застрявшего в снежном заносе грузового автомобиля спасены ещё два человека, которых отвезли в пункт обогрева посёлка Майкаин. Помощь медиков им не понадобилась.



