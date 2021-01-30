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    16:52, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Пять автомашин столкнулись в ЗКО, один человек скончался

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пять автомашин столкнулись на автодороге в Западно-Казахстанской области, один человек скончался, еще трое пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Авария произошла сегодня в 10.39 на автодороге республиканского значения в районе поселка Алгабас Акжайыкского района. Там столкнулись Lada granta, Volkswagen Passat, Toyota Camry, ВАЗ-2114 және Chevrolet Aveo, сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков.

    В результате ДТП погиб пассажир автомашины Lada granta, трое человек с различными ранениями доставлены в центральную районную больницу. По факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

    Причины ДТП устанавливаются.




    Теги:
    МВД РК ДТП Правоохранительные органы Западно-Казахстанская область
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