Пять автомашин столкнулись в ЗКО, один человек скончался

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пять автомашин столкнулись на автодороге в Западно-Казахстанской области, один человек скончался, еще трое пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла сегодня в 10.39 на автодороге республиканского значения в районе поселка Алгабас Акжайыкского района. Там столкнулись Lada granta, Volkswagen Passat, Toyota Camry, ВАЗ-2114 және Chevrolet Aveo, сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков.

В результате ДТП погиб пассажир автомашины Lada granta, трое человек с различными ранениями доставлены в центральную районную больницу. По факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Причины ДТП устанавливаются.







