Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтными работами внесены изменения в схемы движения автобусных маршрутов №№ 5А, 6, 16, 37, 72, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «City Transportation Systems».





Ранее сообщалось, что из-за ремонта дорог с 16 по 28 июня в Астане частично будет перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Егемен Казахстан от улицы Кенесары до проспекта Абая.

Также с 17 по 21 июня частично будет перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Габдуллина от улицы А. Иманова до переулка Речной.