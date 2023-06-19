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Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Июня 2023, 10:17
Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтными работами внесены изменения в схемы движения автобусных маршрутов №№ 5А, 6, 16, 37, 72, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «City Transportation Systems».


Ранее сообщалось, что из-за ремонта дорог с 16 по 28 июня в Астане частично будет перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Егемен Казахстан от улицы Кенесары до проспекта Абая.

Также с 17 по 21 июня частично будет перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Габдуллина от улицы А. Иманова до переулка Речной.


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