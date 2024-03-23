Пьяный водитель въехал в остановку в Костанае

В Костанае в отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку, возбуждено уголовное дело. Он попытался скрыться, но был задержан патрульными полицейскими по «горячим следам», передает корреспондент агентства Kazinform.

Ночью 22 марта водитель автомобиля Mercedes при развороте на пересечении ул. Маяковского-Хакимжанова, не справившись с рулевым управлением, въехал в автобусную остановку.

Фото: ДП Костанайской области

Полицией установлено, что он, будучи лишенным права на управление, сел повторно за руль. Медицинское освидетельствование показало легкую степень алкогольного опьянения.

Фото: ДП Костанайской области

За управление автомобилем лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение имущества, ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет, с пожизненным лишением права управлять автомобилем.