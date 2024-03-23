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    17:10, 23 Март 2024 | GMT +6

    Пьяный водитель въехал в остановку в Костанае

    ДП Костанайской области
    Фото: ДП Костанайской области

    В Костанае в отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку, возбуждено уголовное дело. Он попытался скрыться, но был задержан патрульными полицейскими по «горячим следам», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ночью 22 марта водитель автомобиля Mercedes при развороте на пересечении ул. Маяковского-Хакимжанова, не справившись с рулевым управлением, въехал в автобусную остановку.

    ДП Костанайской области
    Фото: ДП Костанайской области

    Полицией установлено, что он, будучи лишенным права на управление, сел повторно за руль. Медицинское освидетельствование показало легкую степень алкогольного опьянения.

    ДП Костанайской области
    Фото: ДП Костанайской области

    За управление автомобилем лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение имущества, ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет, с пожизненным лишением права управлять автомобилем.

    Теги:
    ДТП Закон и право полиция Костанайская область Правоохранительные органы
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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