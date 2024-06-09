Пьяный пассажир авто напал на полицейских в Уральске

В Уральске ранним утром 8 июня патрульные полицейские по улице Ихсанова остановили Lexus. В авто находились водитель и пассажир, оба в нетрезвом состоянии. При попытке доставления водителя в медицинское учреждение, пассажир препятствовал сотрудникам полиции и оказал неповиновение. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на POLISIA.KZ.

Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Мужчина привлечен к административной ответственности. Материалы направлены в суд для принятия решения.

В отношении пассажира за неповиновение сотрудникам полиции возбуждено уголовное дело. Он водворен в ИВС. Проводится расследование.