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    22:00, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Пьяный пассажир авто напал на полицейских в Уральске

    полиция
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В Уральске ранним утром 8 июня патрульные полицейские по улице Ихсанова остановили Lexus. В авто находились водитель и пассажир, оба в нетрезвом состоянии. При попытке доставления водителя в медицинское учреждение, пассажир препятствовал сотрудникам полиции и оказал неповиновение. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на POLISIA.KZ.

    Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Мужчина привлечен к административной ответственности. Материалы направлены в суд для принятия решения.

    В отношении пассажира за неповиновение сотрудникам полиции возбуждено уголовное дело. Он водворен в ИВС. Проводится расследование.

    Теги:
    Уральск Полицейские Регионы Полиция Борьба с преступностью Криминал Происшествия Западно-Казахстанская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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